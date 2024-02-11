Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Şubat 2024 00:48
Özlük hakları

Emniyet genel müdürlüğü Özlük hakları ile ilgili çalışma yapıyordu. Bir gelişme var mı.

Seçimden sonra 12/36'ya dönme ihtimalimiz var mı?

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıTaltif duyumu27 Aralık'ta açığa alınan memurlar5 taltifİdare mahkemesi iade kararıtaltif sadece 5 6 şubeye yatmış Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıPsikiyatri geçmişinden ihraç olanlarAday memurun izinsiz il dışına çıkması ve olaya karışmasıMuvazzaf astsubaylıktan istifa edip polis okuluna başvurma

Sözlük

gulyabani 1 suretler 1 karını dul bırakmak istemiyorsan çık 5 Leidenfrost etkisi 1 The Greatest Night in Pop 1 Özlem gürses-murat muratoğlu 1 Bir çiçek olsaydınız,hangisi olurdunuz? 7 14 şubat 6 Cinsiyet partisi 7 bizim mahalle neden çok iyi 8

Son Haberler

5510'a tabi memurlar emekliliklerinde asgari ücret seviyesinden mi emekli aylığı alacaklar?Bakan Koca: Vatandaşımızın ameliyatı bitti, durumu ciddiArtvin-Hopa kara yolunda heyelan: Ulaşım yapılamıyorMHP'den silahlı saldırıya tepkiAziz Yeniay: Tek duamız, tek dileğimiz kızımızın şifa bulması

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı