Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


11 Şubat 2024 00:50
Ücretli öğretmelik maaşı nasıl hesaplanır?

MEB'de bu yılın ikinci döneminde yani 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın 2. döneminde ücretli öğretmen olarak ilk kez başladım. Ücretli öğretmenlerin maaş hesaplamasına dair bilgi edinmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim.


FurkanBilisim
Aday Memur
11 Şubat 2024 02:11
2 alana 1 bedava kampanyasına hoş geldiniz. haftalık 30 saat dersin varsa eğer bunun yarısı kadar hediye veriyorlar size. yani 45 saat parası yatmış oluyor. Ders saati ücreti 90 +-1 tl oynayabilir. o ay boyunca kaç derse girdiyseniz hesaplayın ve kampanya dahil ders saatini bu sayı ile çarpın. alın size maaş :) asgari ücretin altında güle güle harcayın. (ilk gülmede bitecektir maaşınız muhtemelen)
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