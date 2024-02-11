Ücretli öğretmelik maaşı nasıl hesaplanır?

2 alana 1 bedava kampanyasına hoş geldiniz. haftalık 30 saat dersin varsa eğer bunun yarısı kadar hediye veriyorlar size. yani 45 saat parası yatmış oluyor. Ders saati ücreti 90 +-1 tl oynayabilir. o ay boyunca kaç derse girdiyseniz hesaplayın ve kampanya dahil ders saatini bu sayı ile çarpın. alın size maaş :) asgari ücretin altında güle güle harcayın. (ilk gülmede bitecektir maaşınız muhtemelen)

2 alana 1 bedava kampanyasına hoş geldiniz. haftalık 30 saat dersin varsa eğer bunun yarısı kadar hediye veriyorlar size. yani 45 saat parası yatmış oluyor. Ders saati ücreti 90 +-1 tl oynayabilir. o ay boyunca kaç derse girdiyseniz hesaplayın ve kampanya dahil ders saatini bu sayı ile çarpın. alın size maaş :) asgari ücretin altında güle güle harcayın. (ilk gülmede bitecektir maaşınız muhtemelen)