Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Şubat 2024 01:21
İkamet ettiğim ilçeden başka bir ilçeye resen sandık görevi verilebilir mi?

Büyüksehir belediyesi olan bir ilin merkez ilçelerinden birinde ikamet ediyorum ancak çalıştığım kurum başka bir ilçede. İkamet ettiğim ilçe dışında başka bir ilçede(çalıştığım ilçede)bana resen sandık görevi verilebilir mi?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
11 Şubat 2024 01:58

Verebilir. Zaten görevler resen veriliyor

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