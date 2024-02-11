Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


11 Şubat 2024 03:31
Tübitak doktora bursu geri ödeme

Tübitak Biden doktora bursu alırken doktoramın üçüncü yılında (5. dönem) kaydımı silip başka bir doktora programına başladım. Tübitak aldığım bursu geri ödememi istiyor.

Benzer bir durumda kalmış olup itirazö dava vsç yoluyla bursu geri ödememiş olan var mı?

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriVakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş DüzenlemesiGörüş ve önerilerinize ihtiyacım varMazeret izni ile tatil657 geri dönüşMYO için Dr. Öğretim Üyesi Kadrosu TahsisiDevlet memurluğundan öğretim görevliliğine geçiş nasıl olur? Memurluktan Üniversiteye GeçişÖgretim görevlisi yaş haddi nedir*

Sözlük

her şey her yerde aynı anda 2 Bir çiçek olsaydınız,hangisi olurdunuz? 7 şans oyunları 2 Nickin şaibeli çıkması 3 palmiye 1 gulyabani 1 en sevdiğin baharat 3 Anubis 2 Everest Dağı 1 pişman olmak 1

Son Haberler

5510'a tabi memurlar emekliliklerinde asgari ücret seviyesinden mi emekli aylığı alacaklar?Bakan Koca: Vatandaşımızın ameliyatı bitti, durumu ciddiArtvin-Hopa kara yolunda heyelan: Ulaşım yapılamıyorMHP'den silahlı saldırıya tepkiAziz Yeniay: Tek duamız, tek dileğimiz kızımızın şifa bulması

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı