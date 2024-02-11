Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


11 Şubat 2024 09:09
7433 sayılı kanun kurumlar arası nakil durumu
bu kanunla mahalli idareler dışındaki kurumlara geçiş yapılamıyordu. herhangi bir değişiklik oldu mu bilgisi olan var mı

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