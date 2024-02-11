Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Şubat 2024 11:24
Sivas'a atananlar

Naklimin çıkması nedeniyle eşyalarımı satacağım. M.Life Alvin Düğün Paketi. 2 yıl kullanıldı. İlgilenenler iletişime geçebilir. Uygun fiyata vereceğim.

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