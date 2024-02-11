Sivas'a atananlar

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
DHMİ Çalışanları BurayaTCDD yeni yılda giyim yardımıPTT A.Ş.DSİ 2024 Giyim Yardımı399'dan 657'ye istifa ve açıktan atama yolu ile geçişTEİAŞ Özelleştirme Tek BaşlıkSağlık bakanlığı sağlık teknikeri zamlı maaşı 52k olmuşken DHMİ nin gereksiz abartılması?TCDD Memur ( Sürveyan )DHMİ becayiş talepleriTürksat personel alımı 2023 (Eylül ayı ilanlarına başvuru)
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı