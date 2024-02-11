Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Şubat 2024 11:55
Öğrenci koçluğu sertifikası hakkında

Merhaba, memur öğretmenler öğrenci koçluğu sertifikası alabiliyor mu?


xemal
Aday Memur
11 Şubat 2024 12:03

Sertifika alabilirsiniz sayin hocam bir engel yok. Bilâkis teşvik var bakanlik tarafindan. Ancak bu sertifikayla resmi olarak maddi gelir sağlayamazsiniz.


TurkishArmy
Aday Memur
11 Şubat 2024 12:07

Teşekkürler

xemal, 3 saat önce

Sertifika alabilirsiniz sayin hocam bir engel yok. Bilâkis teşvik var bakanlik tarafindan. Ancak bu sertifikayla resmi olarak maddi gelir sağlayamazsiniz.

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