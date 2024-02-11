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Editörler : alex 10


11 Şubat 2024 11:58
Süper Lig Tahmin Yarışması 26. Hafta

Maç Başlangıcı: 16 Şubat 2024 Saat : 20:00

Kasımpaşa-Karagümrük

Antalya-İstanbul

Hatay-Sivas

Rize-Fenerbahçe

Alanya-Adana demir

Gaziantep-Samsun

Pendik-Trabzon

Ankaragücü-Galatasaray

Başakşehir-Kayseri

Beşiktaş-Konya

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