Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Şubat 2024 13:33
112 ihbar

Merhaba arkadaşlar 112'den polis merkezi amirliğimize bir ihbar geldi gelen ihbarda bir şahsın darp edildiği bilgisi vardı fakat ihbar açıldığında modülden jandarma sorumluluk bölgesinde olduğu anlaşılmış ve ihbar kapanış notuna belirtilen adres jandarma sorumluluk bölgemizde denildi ve kapatıldı daha sonra açarız savcılığa giderek polisler olay yerine gelmedi diye suç duyurusunda bulunmuş sadece bu konuda bizim mahkemeye sevk etti karakoldaki tüm çalışanlara bu konu ile ilgili nasıl bir savunma yapabiliriz biz 112'ye mail gönderdik sistem üzerinden belirtilen adres sorumluluk bölgemizde değil diye fakat oradaki yetkili jandarmaya göndermemiş nasıl savunma yazarız


Joplu Çoban
Memur
11 Şubat 2024 14:35
bir karakolcu bunu sormaz, karakolda çalışıp soruyorsan iş bilmiyorsun yada yatıyorsun demektir.
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