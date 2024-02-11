Jandarma bölgesindeki 112 ihbarı nedeniyle soruşturma

ihbarı o şekil kapatip ya 112 tekrar arayacaktinız yada jandarmayı bilgilendirecektiniz. malesef ceza alırsınız. eğer şahsın zararı yoksa kınama gibi küçük bır ceza şahsın zararı varsa maaş kesimi gibi ceza alırsınız.

ihbarı o şekil kapatip ya 112 tekrar arayacaktinız yada jandarmayı bilgilendirecektiniz. malesef ceza alırsınız. eğer şahsın zararı yoksa kınama gibi küçük bır ceza şahsın zararı varsa maaş kesimi gibi ceza alırsınız.