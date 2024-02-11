Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Şubat 2024 13:33
Jandarma bölgesindeki 112 ihbarı nedeniyle soruşturma

Merhaba arkadaşlar 112'den polis merkezi amirliğimize bir ihbar geldi gelen ihbarda bir şahsın darp edildiği bilgisi vardı fakat ihbar açıldığında modülden jandarma sorumluluk bölgesinde olduğu anlaşılmış ve ihbar kapanış notuna belirtilen adres jandarma sorumluluk bölgemizde denildi ve kapatıldı daha sonra açarız savcılığa giderek polisler olay yerine gelmedi diye suç duyurusunda bulunmuş sadece bu konuda bizim mahkemeye sevk etti karakoldaki tüm çalışanlara bu konu ile ilgili nasıl bir savunma yapabiliriz biz 112'ye mail gönderdik sistem üzerinden belirtilen adres sorumluluk bölgemizde değil diye fakat oradaki yetkili jandarmaya göndermemiş nasıl savunma yazarız


Joplu Çoban
Memur
11 Şubat 2024 14:35
bir karakolcu bunu sormaz, karakolda çalışıp soruyorsan iş bilmiyorsun yada yatıyorsun demektir.

ErenAtakan
11 Şubat 2024 15:10

Bilgin varsa yaz lutfen

Joplu Çoban, 3 saat önce
bir karakolcu bunu sormaz, karakolda çalışıp soruyorsan iş bilmiyorsun yada yatıyorsun demektir.

ErenAtakan
11 Şubat 2024 15:16

Bilsem yardım istemem


Gazipasa071983
Memur
11 Şubat 2024 15:20
ihbarı o şekil kapatip ya 112 tekrar arayacaktinız yada jandarmayı bilgilendirecektiniz. malesef ceza alırsınız. eğer şahsın zararı yoksa kınama gibi küçük bır ceza şahsın zararı varsa maaş kesimi gibi ceza alırsınız.

JW Argo İzmir 3310
Şef
11 Şubat 2024 15:26
ihbari kapatmadan once jandarmayi forma etiketelemeniz gerekirdi yada 112 deki personele bilgi verilmesi icab ederdi artik sistemde ses kaydi vs varsa istenir.

police4949
Aday Memur
11 Şubat 2024 15:39

Şu kısmı anlamadım.Önce soruşturma olması gerekmiyor mu nasıl mahkeme aşamasına geçti bu konu?


yorqunadam
Memur
11 Şubat 2024 16:02
jandarmaya haber verdinmi haber verdinmi haber merkezine haber verdinmi konu neydi boş konumu önem arzeden konumu bunları söylemden sorduğuna göre gerçekten hiçbişey bilmiyorsun

yorqunadam
Memur
11 Şubat 2024 16:04
darp olayı dediğin ne sen bizim sorumluluk alanı deyip gitmediğin zaman geötiği için adamın kolu bacağı kırıldıysa mokoko

vatanist123
Aday Memur
11 Şubat 2024 16:05
Şahısı en azından irtibat telefonundan araman lazım. Olaya müdahale edip eğer ki jandarma mıntıkasında ise tutanakla olayın savcının bilgisi dahilinde teslim edilmesi lazım. Olay yeri jandarmadır belki ama polis bölgesinden aramıştır adam bilemiyorum.

iyilikiyidir01
Memur
11 Şubat 2024 16:25
oraya jandarma bölgesi deyip kapattın sen dış ilçedesin belli sistem direk size verildi ise 112 in sistemine bakan ceza alır başkada kimse ceza almaz jandarmaya bilgi verdin ise iyi yoksa kurtaramazsın .adli ha ceza alırsın bilmem ama idari soruşturmada görevi ihmalden başlarlar ...
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