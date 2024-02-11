Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Şubat 2024 14:35
Adalet Bakanlığı Personel Alımları

Eğitim fakültesi lisans mezunuyum. Kpss puanım 76. Gardiyan ve diğer alımlar ne zaman oluyor bilgisi olan var mı...? Hangi alanlara başvurabililrim.

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