Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


11 Şubat 2024 14:41
Bu kişilere dikkat
heamvivna ve soruncevaplayın nickli olanlar ikisi aynı kişi dikkat edin.Birisi soruyor birisi cevaplıyor akıllılık yapıyor sözde tespit ettim onları.Kaale almayın bu iki ismi

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