Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


11 Şubat 2024 15:18
tarım Bakanlığı arazi tazminatı

tarım bakanlığı kontrol ödemesi alınan günler için arazi tazminatı ödenmemesi yönünde karar almış ve bu sebeple hem açık alanlarda çalışan hem de kontrol işleri yapan elemanlar ikisini birden alamıyormuş.

sendikalar 1 sene önce bakanlığın bu kararına karşı dava açmış.

olumlu veya olumsuz duyum alan var mı.

karar çıktı mı acaba. dava açılalı 1 sene olmuş diyorlar.

Çok Yazılan Konular

ogle arasi disari cikarken amire haber vermeTarım bakanlığı koruyucu giyimKariyer Kapısı Yerleştirme Aşaması 2023/7 çşb tebligatları hakkındatarım ve orman bakanlığı 13 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!Gsb ve Kyk tekrar ayrılıyor muKültür bakanlığı 1629 personel alımı2023/2 Ticaret Bakanlığı TebligatSatınalma birimiTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)

Sözlük

her şey her yerde aynı anda 2 Ajda bilezik 2 Bir çiçek olsaydınız,hangisi olurdunuz? 12 çar çur etmek 3 şans oyunları 2 Amon tapınağı 1 permineralizasyon 2 Bugün olanlar 13 yalan söylemek 3 Anubis 2

Son Haberler

İzmir'de yine taksiciye saldırı: Aracına aldığı kadın yüzünden darbedildiTunç: Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıda 12 gözaltıKayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu23 yaşındaki Sara'nın cesedi metruk binanın bahçesinde bulunduOGM'den 'küle dönen ormanlık alanda otel yapıldı' iddialarına cevap

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı