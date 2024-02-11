tarım Bakanlığı arazi tazminatı

tarım bakanlığı kontrol ödemesi alınan günler için arazi tazminatı ödenmemesi yönünde karar almış ve bu sebeple hem açık alanlarda çalışan hem de kontrol işleri yapan elemanlar ikisini birden alamıyormuş.

sendikalar 1 sene önce bakanlığın bu kararına karşı dava açmış.

olumlu veya olumsuz duyum alan var mı.

karar çıktı mı acaba. dava açılalı 1 sene olmuş diyorlar.