KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Şubat 2024 16:20
3. Merkezide atanıp göreve başlayanlar

3. Merkezi ile atanmış olup göreve başlayan var mı? Tahmini ne zamana başlanır güvenlik soruşturması ne kadar sürer

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