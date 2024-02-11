Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Şubat 2024 16:33
Egitim programları tezli yüksek lisans sonrası

Merhaba hocalarım. Egitim programlari ve öğretimden tezli yuksek lisansa başlayacağım. Okul oncesi ogretmeniyim ve aslında okuloncesinden tezli yapmak isterdim fakat bulundugum yerde universite okuloncesinde tezli acmiyor genelde. Bir yerden baslayayim dedim ve egitim programlari ve ogretimden tezliyi kazandim. Aklima takılan şu sonrasinda doktoraya devam ederken okuloncesiyle ilgili bir sey secebiliyor muyum acaba yoksa doktorayi da egitim programlarindan yapmak zorunda mi kalırım. Bilen varsa cevaplarsaniz sevinirim. Teşekkür ederim.

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