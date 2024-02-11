Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Şubat 2024 17:09
Memnu hakların iadesi

1 yıl 3 ay hapis cezası aldım . (Tck245/1) hakim 2 yıl erteleme verdi. O süre bitti. Ben polis memuruyken bu adli soruşturma devam ederken idari olarak devlet memurluğundan çıkarıldım. Adli olarakta akabinde 1 yıl 3 ay ceza aldım . 2 yıl ertelemeli . Şimdi sormak istediğim memnu hakların iadesi istesem mesleğe geri dönme şansım var mıdır

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