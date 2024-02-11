Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Şubat 2024 17:24
Atama bekleyen bir öğretmen adayı olarak, Öğretmen olmak istemiyorum

Evet başlıkta da yazdığı gibi, öğretmen olmak istemiyorum. Üniversite son sınıfta da bu konuyu düşünmüştüm ama bekledim belki yaparım ederim diye ve kpss çalıştım hiç bir sıkıntı yoktu. Branşım ingilizce,İyi bir puanda aldım, gelecek dönem atanmayı beklemekteydim. Boş durmayayım diye bir kurs merkezinde işe başladım. İşe girdiğim andan yaklaşık 1 ay sonra işe başlayacak olmama rağmen hemen bir stress başladı. Nasıl olacak, nasıl yapacam, iyi olacak mı vs. derken başladı ve beklediğim gibi stres artarak devam etti ve 2 hafta kadar çalışıp ayrıldım. Daha sonra biraz evde bekledikten sonra geçen hafta ücretli öğretmenliğe başladım. İlk haftayı geride bıraktım ve yine aynı şekilde aşırı derecede bir stress iyi uyuyamama düzgün yemek yememe vs. sıkıntılar yaşıyorum. Öğrencilerin saygısızlığı, benim öğrenciyi derse itememem, ve bu stres yüzünden istifa edeceğimi söyledim. Bu hafta yine çalışıp daha sonra görevden ayrılacağım. Şu an doğal olarak ailem bana güvenini kaybetti çalışmazsın vs diyolar, tembel diyolar, ki doğru da olabilir, belki şu an bana söven de vardır ama umarım beni anlayan geçmişte bunları yaşamış arkadaşlar da vardır. Şu an öğretmenliğe karşı bir istek duygum yok maalesef, belki biraz erken ama ilerleyen zaman da da değişeceğini sanmıyorum. Yaşım 24 ve halen ne olmak istediğime karar veremedim. Şu an tercümanlığa odaklanayım diyorum ancak korkum şu ki tercümanlık ya da herhangi bir mesleğe başladığımda bu stres durumunun aynı şekil devam etmesi. Sizin tavsiyeleriniz nedir artık her şey için geç mi kaldım yoksa başka bir meslek için hala geç değil mi? Şimdiden teşekkürler.

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