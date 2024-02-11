KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


11 Şubat 2024 17:34
Bekleme Süresi

Bankada 1 yıldır çalışan biri , 4b memur olarak ikametiyle aynı şehre atanırsa süreç nasıl işliyor bilen var mı. çünkü atama onaylanırsa tebligattan 1 gün sonra işbaşı yapmak lazım ve bildigim kadarıyla 15 gün falan bekleme süresi olacak özel sektör (banka) istifasında. Bu durum nasıl çözülebilir. Teşekkürler.

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