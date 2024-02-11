Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Şubat 2024 18:31
Bu yıl ilk kez 5 günlük raporda maaşta kesinti olmuş

Ocak ayında 5 gün rapor aldım, temel ek ödemem kesilmiş, bu yıl ilk kez rapor aldım. Hani 7 güne kadar keislmiyordu, sizce yanlışlık mı var. Bölge tazminatı da kesilir mi peki?

Teşekkürler

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