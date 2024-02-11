Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Şubat 2024 19:27
İHRAÇTAN DÖNÜŞ İÇİN DENEYİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI

yüz kızartıcı olmayan ve sadece idari konudan dolayı ihracım gerçekleşti ancak idare mahkemesi esastan işlemin iptali kararı verdi. kararın bakanlığa ve genel müdürlüğe tebliğinden itibaren;

1-başlatma için verilen 30 günlük sürenin tamamını bekletiyorlar mı?

2-ilişik kesilen ilde mi başlama yaptırılıyor yoksa başka ilde başlama yaptırdıkları oluyor mu veya eski ilde başlama yaptırıp tayin çıkartırlarsa takribi ne kadar sürüyor veyahut başlama yapmadan personel başkanlığına dilekçe verilip görüşe çıkılırsa sonuç alınır mı?

3-yatırılmayan maaşların iadesi ne kadar sürüyor, istinafa götürürlerse o kararı da bekledikleri oluyor mu?

4- bu olay sürekli karşıma çıkar mı ? ( paem, operasyonel birimler vs)

kısacası yakın zamanda benzer durum yaşayanlar veya şahit olanlar deneyimlerini paylaşırsa anladığım bir durum varsa belirtirlerse sevinirim

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması5 taltifTaltif duyumu27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıTaltif sadece 5-6 şubeye yatmışSilahı alınan memurun ekipte adres tahkikatında çalıştırılmasıEgm Fetö idari soruşturmaMuvazzaf astsubaylıktan istifa edip polis okuluna başvurma

Sözlük

istanbul üniversitesi 1 john edward jones 4 kıdem tazminatı caiz değildir 3 Eskiden sevilerek izlenen aile dizileri 3 gulyabani 3 yalan söylemek 3 The Greatest Night in Pop 1 Bi mola 4 14 şubat 7 her şey her yerde aynı anda 2

Son Haberler

Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandıKonyaspor galibiyeti hatırladıArtvin-Hopa kara yolunda heyelan: Çalışmalar sürüyorAnkara'da otomobil TIR'a çarptı: Aynı aileden 2 ölü, 4 yaralıElektrikli battaniye evi yaktı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı