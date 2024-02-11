Mahkeme kararı ile ihraçtan dönüş ve sonraki süreç nasıl oluyor?

yüz kızartıcı olmayan ve sadece idari konudan dolayı ihracım gerçekleşti ancak idare mahkemesi esastan işlemin iptali kararı verdi. kararın bakanlığa ve genel müdürlüğe tebliğinden itibaren;

1-başlatma için verilen 30 günlük sürenin tamamını bekletiyorlar mı?

2-ilişik kesilen ilde mi başlama yaptırılıyor yoksa başka ilde başlama yaptırdıkları oluyor mu veya eski ilde başlama yaptırıp tayin çıkartırlarsa takribi ne kadar sürüyor veyahut başlama yapmadan personel başkanlığına dilekçe verilip görüşe çıkılırsa sonuç alınır mı?

3-yatırılmayan maaşların iadesi ne kadar sürüyor, istinafa götürürlerse o kararı da bekledikleri oluyor mu?

4- bu olay sürekli karşıma çıkar mı ? ( paem, operasyonel birimler vs)

kısacası yakın zamanda benzer durum yaşayanlar veya şahit olanlar deneyimlerini paylaşırsa anladığım bir durum varsa belirtirlerse sevinirim