KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Şubat 2024 20:00
yeni atanan memur

merhabalar,

ben bir kamu kurumuna sözleşmeli olarak yeni atandım. daha önce iş deneyimim özel sektörde 1-2 yıldan ibaret yeni mezun sayılırım aslında. devlette kamuda hiçbir tecrübem yok mesleğimde de fazla tecrübeli sayılmam birazcık teorik bilgiden ibaret. devlet memurluğunun avantajları dezavantajları neler. çalışma koşulları nasıl, çalışan hocalarım memnun mu. mobbing vs. var mı davranış nasıl özellikle yeni atanan personele.

not: ben biraz çekingen, mahcup, hassas, sosyal fobisi olan, biraz da sinirli bir karaktere sahibim kısacası başarılı olma şansım nedir, tavsiyeleriniz nelerdir

şimdiden teşekkürler, iyi akşamlar dilerim

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