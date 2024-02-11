KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Şubat 2024 20:21
KPSS 2024 hakkında

Arkadaşlar bir kaç sorum var.

1.Matematik için eksik konularımı takip edebileceğim YouTube hocası önerir misiniz?

2.Ben en sona matematiği bırakıyorum kalan bütün süremde matematik e fokuslanmak için yoksa diğer türlü daha fazla vakit kaybettiriyor. Ama daha fazla vakit arttırmak için benim sistemde sözellerde hızlanmanın pratik bir yolunu bilen var mı?

Teşekkürler


AnThea
Aday Memur
11 Şubat 2024 21:39

Türkçe matematik genel kültür sırasıyla çözüp çözemediğiniz sorulara sınav sonunda dönmek daha uygun olur böylece beyniniz çözemediğiniz soruların üstünde çalışmaya devam ederken genel kültürü aradan çıkarmış olursunuz

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