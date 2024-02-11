Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Şubat 2024 20:58
il dışı geçici görevlendirme
4/a lı hemşireyim il dışı görevlendirme istemek için nasıl bi yol izlemem gerekir acaba

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