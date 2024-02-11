KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


11 Şubat 2024 21:45
AÖF Mezunları Kaymakamlık Mülakatı Geçiriyorlar Mı?

Mühendislik mezunuyum ama AÖF de okuyorum kaymakamlık için boşuna mı çabalıyorum yoksa alırlar mı sınavımı iyi yapsam. Ya da AÖF okumayı bıraksam mı %35deyim derslerde

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