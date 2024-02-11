KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Şubat 2024 21:52
Gençlik Spor Bakanlığı Mülakatında Ne Sorulur?

Merhaba Herhangi bir lisanstan mezun olmak 5. grup kapsamında mulakata cagrıldım da neye calısacagım hıc bir fikrim yok. Yarıdmcı olur musunuz? Pdf felan varsa harika olr


AnThea
Aday Memur
11 Şubat 2024 22:14

Soruları bilip bilmemek sonucu değiştirmez, üslup tavır stres yönetimi etkili bence


ahmet-bulut
11 Şubat 2024 22:16

neticesinde bilgi olmadan da özgüven ve kendini ifade etme imkanın kısıtlanıyor

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