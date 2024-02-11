Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Şubat 2024 22:00
Komiserlik sınavı ve soruşturma hakkında

İyi akşamlar devrelerim ve şeflerim. mukavemet sonucu zor kullanma sınırının aşılmasından dolayı adli soruşturmam var, idarede bu konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Pbs de başvurumda durumum uygun gözüküyor fakat eğitim şube müdürlüğünce kontrol edilecektir yazıyor. Bu husus sınava girmeme engel midir


genelhizmet35
Memur
11 Şubat 2024 22:17
+

genelhizmet35
Memur
11 Şubat 2024 23:44
+

Ankaralımemur41
Memur
12 Şubat 2024 06:06
Sınava girersin, kazanırsan eğiltime gidersin ama bu süre zarfında soruşturma tamamlanır ve ceza alırsan kazandığın haklar alınır

sinanpolat22
Şef
12 Şubat 2024 08:19
devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektirecek bir soruşturma geçiriyor olmamak diyor şartlarda
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

5 taltifTaltif duyumu27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararıTaltif sadece 5-6 şubeye yatmışEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEgm Fetö idari soruşturmaSilahı alınan memurun ekipte adres tahkikatında çalıştırılması2024 yılı genel atama hakkında

Sözlük

Boğa burcu kadını 1 çar çur etmek 3 en sevdiğin baharat 3 dilber ortaylı 2 Yemek yaparken dans etmek 6 film analizi 1 Evli olup ayrı illerde yaşamak 3 gulyabani 2 Bana bir gününü anlat 1 Komple Yeni Yatırım 1

Son Haberler

Bakan Kacır: Kendi mühendislerimizin ürettiği uzay aracıyla Ay'a erişeceğizİzmir merkezli FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandıTürkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldıTİP'in Hatay adayı Gökhan Zan olduBakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı