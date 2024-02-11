komiserlik sınavı ve soruşturma hk

İyi akşamlar devrelerim ve şeflerim. mukavemet sonucu zor kullanma sınırının aşılmasından dolayı adli soruşturmam var, idarede bu konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Pbs de başvurumda durumum uygun gözüküyor fakat eğitim şube müdürlüğünce kontrol edilecektir yazıyor. Bu husus sınava girmeme engel midir

İyi akşamlar devrelerim ve şeflerim. mukavemet sonucu zor kullanma sınırının aşılmasından dolayı adli soruşturmam var, idarede bu konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Pbs de başvurumda durumum uygun gözüküyor fakat eğitim şube müdürlüğünce kontrol edilecektir yazıyor. Bu husus sınava girmeme engel midir