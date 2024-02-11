Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Şubat 2024 22:00
komiserlik sınavı ve soruşturma hk
İyi akşamlar devrelerim ve şeflerim. mukavemet sonucu zor kullanma sınırının aşılmasından dolayı adli soruşturmam var, idarede bu konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Pbs de başvurumda durumum uygun gözüküyor fakat eğitim şube müdürlüğünce kontrol edilecektir yazıyor. Bu husus sınava girmeme engel midir

genelhizmet35
Memur
11 Şubat 2024 22:17
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