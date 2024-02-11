Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Şubat 2024 23:25
şehir hastanesinde röntgen teknisyeni olarak çalışmak avantajlı mı
şehir hastanesi

ehlimann
Aday Memur
11 Şubat 2024 23:26
bulunduğum ilde şehir hastanesi açılacak röntgen teknisyeniyim skopi birim olacak geçmek mantıklı mı sizce bilenler yorum yapabilir mi
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