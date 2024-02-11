Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Akademisyenlikten Meb'e GeçişSeçim göreviCep numaramızı okula bildirmemiz zorunlu mu?Atama bekleyen bir öğretmen adayı olarak, Öğretmen olmak istemiyorumPazartesi müdür başyardımcısına afra tafra yapacam kırmızı çizgilerimi göstereceğimBakanlık müfettişleriMEB'e kurumlar arası geçişİkamet ettiğim ilçeden başka bir ilçeye resen sandık görevi verilebilir mi?Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı