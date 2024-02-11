Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Şubat 2024 23:38
Rapor

Arkadaşlar grip oldum 2 gündür sabah ta geçmez derse girecek durumda da değililm smdi fark ettim kimliğim kayıp. Fotokopisi var aile hekimliğine gitsem muayene eder mi raporda almam gerekiyor


Peyami.safa81
Aday Memur
11 Şubat 2024 23:49

T. C. numaranı söylemen yeterli. Bizimki sadece numarayı soruyor.


Ramazan212147
Aday Memur
12 Şubat 2024 00:29

Ins kıllık yapmaz

Peyami.safa81, 52 dk. önce

T. C. numaranı söylemen yeterli. Bizimki sadece numarayı soruyor.

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