Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Şubat 2024 23:59
koruma ve güvenlik resmi tatil
4B koruma ve güvenlik ünvanlı personel resmi tatillerde çalışma karşılığı olarak izin hakkı elde eder mi

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