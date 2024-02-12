Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2024 00:07
Ankesörlü telefondan aranma ve idari soruşturma

bugün soruşturma için arandım. ankara kadrosu. müfettiş atadılar sabit hattan aranma. sonucu ne olur


memuraday-y
Şef
12 Şubat 2024 01:26

Peki var mıydı öyle bir olay ?


JW Argo İzmir 3310
Şef
12 Şubat 2024 01:32
arayanin asi muhatapi sen degil idiysen er geç konu lehine donecek

xLmx
Memur
12 Şubat 2024 02:04
sabit hattan aranma konusu tam olarak ne oluyor

JW Argo İzmir 3310
Şef
12 Şubat 2024 02:22
Anksör yazin googleye sayisiz dava konusu var
xLmx, 10 saat önce
sabit hattan aranma konusu tam olarak ne oluyor
Toplam 4 mesaj

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