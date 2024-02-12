Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2024 00:07
İdari Soruşturma

bugün soruşturma için arandım. ankara kadrosu. müfettiş atadılar sabit hattan aranma. sonucu ne olur

Çok Yazılan Konular

5 taltifTaltif duyumu27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 Şubat ayı mazaret atamasıTaltif sadece 5-6 şubeye yatmışİdare mahkemesi iade kararıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıSilahı alınan memurun ekipte adres tahkikatında çalıştırılmasıEgm Fetö idari soruşturmaMuvazzaf astsubaylıktan istifa edip polis okuluna başvurma

Sözlük

hayvan çiftliği 1 karını dul bırakmak istemiyorsan çık 2 muhalefete güvenmediğimiz için oy vermiyoruz diyen seçmen 3 Komple Yeni Yatırım 1 dilber ortaylı 3 Scooby-Doo'daki adaletsiz görev dağılımı 1 Özgür olmak 1 en sevdiğin baharat 3 Bir çiçek olsaydınız,hangisi olurdunuz? 13 istanbul üniversitesi 1

Son Haberler

TBB Başkanı Fincancı'nın raporu Adnan'cıları tahliye etmişÖğretim elemanları memur olarak atandığında bekleme süresine tabi midir?Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker kaza sonucu şehit oldu12 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıSamsun'da otomobil ve motosiklet çarpıştı! 1 ölü 3 yaralı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı