Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Şubat 2024 00:23
Yardımcı sağlık personeli uyuma !!!

Hemşire ve ebelere gelecek olan meslek tanımları ve haklar bizlere de gelmeli yüksek lisans ve doktorayı bir tek onlar yapmıyor.. ama forumda kimsenin sesi çıkmıyor .. Temel teşvik derken lisansiyerler teknikerlerin bile gerisinde kaldı.. hakkaniyetli bir ek ödeme sistemi getirilmelidir hekimlere gelince yüzde 100-150 arttırılan ödemeler bizlere yüzde 1-2

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