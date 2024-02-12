Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Şubat 2024 00:41
ÇSGB Büro Personeli 2024 Maaş
Merhabalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan bir büro personeli güncel ne kadar maaş alıyor? İnternette bir sürü bilgi kirliliği var. Kimi sitede 32-33 diyor kimi sitede 39... Bilen birisi lütfen aydınlatabilir mi?

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