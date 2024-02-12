Bolgemdeki kiracıyı uyardım diye disiplin cezası aldim mahkemece iptali olurmu sizce

Sorum şudur ki
ilçe emniyette devriye ekipler personeliyim.gorev yaptığım ilçede teyzem oturur oğlu 4.evre kanser hastası şehir dışında ikamet eder tedavisi icin İstanbul iline ve ailesinin binasındaki kiracıların dairesine yerleşmek ister kiracıları olan şahıslar hastalığa inanmiyor kendilerini çıkartmak için yalan soyledikelrini beyan ettiklerini tarafına söylediler bende durumu bildiğim için iyi niyetle kiracı şahıslarla konuyu anlatmak uzlaştırma sağlamak için çalıştığım gün arkadaşimla şahıslarla usulüne uygun mulaki oldum şahıslar ertesi gün polis karakola giderek tetditten şikayetçi olmuşlar ve adli olarak edimsiz uzlaştırma sağlanıp takipsizlik verildi idari olarak görevdeyken yetkili makamlar tarafından izinsiz işlerle uğraşmaktan (muhakkikin ceza gerekcesi ihbar olmadan ve hatır için yetkisi olmayan islerle ugrasmak )bir günlük maaş kesimi cezası aldım.konu ile alakalı idare mahkemesine sahsi başvurmak istiyorum. mevzuat ve yönetmelikler ışığında kazanma şansım nedir sizce .kıymetli yorum ve tavsiyelerinizi yazarsanız sevinirim. Teşekkürler
Sorum şudur ki
ilçe emniyette devriye ekipler personeliyim.gorev yaptığım ilçede teyzem oturur oğlu 4.evre kanser hastası şehir dışında ikamet eder tedavisi icin İstanbul iline ve ailesinin binasındaki kiracıların dairesine yerleşmek ister kiracıları olan şahıslar hastalığa inanmiyor kendilerini çıkartmak için yalan soyledikelrini beyan ettiklerini tarafına söylediler bende durumu bildiğim için iyi niyetle kiracı şahıslarla konuyu anlatmak uzlaştırma sağlamak için çalıştığım gün arkadaşimla şahıslarla usulüne uygun mulaki oldum şahıslar ertesi gün polis karakola giderek tetditten şikayetçi olmuşlar ve adli olarak edimsiz uzlaştırma sağlanıp takipsizlik verildi idari olarak görevdeyken yetkili makamlar tarafından izinsiz işlerle uğraşmaktan (muhakkikin ceza gerekcesi ihbar olmadan ve hatır için yetkisi olmayan islerle ugrasmak )bir günlük maaş kesimi cezası aldım.konu ile alakalı idare mahkemesine sahsi başvurmak istiyorum. mevzuat ve yönetmelikler ışığında kazanma şansım nedir sizce .kıymetli yorum ve tavsiyelerinizi yazarsanız sevinirim. Teşekkürler