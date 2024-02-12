Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2024 07:38
Karşılıklı şikayet ve arşiv araştırması

Öncelikle merhaba. Bi üniversiteyi kazandım. Hakkımda arşiv araştırması yapılacak dosyalarımı teslim ettim. Bugün dosyalar emniyete yollanacaknis. Soruma gelirsek 1 sene önce 3 şahıstan şikayetçi oldum. Arama kayitlari ve mesajlar duruyor. Onlarda karşılıklı küfür oldu diyerek beni sikayet etmiş. Haliyle müşteki şüpheli oldum. Şu an sorusturma devam etmektedir. Arşiv araştırmam olumsuz mu gelir ?


AlperTungacı
Aday Memur
12 Şubat 2024 07:51
msü mü

lastcheva
Memur
12 Şubat 2024 07:55

Kurum üniversite

AlperTungacı, 4 saat önce
msü mü

lastcheva
Memur
12 Şubat 2024 07:56

Benzerini bende yasamaktayim bilgisi olan var mi?

lastcheva, 4 saat önce

Kurum üniversite


AlperTungacı
Aday Memur
12 Şubat 2024 11:09
kurum üniversite ne demek? hangi üniversite arşiv araştırması yaptırma yetkisine sahip söyle de bilelim ona göre cevaplayalım
lastcheva, 4 saat önce

Kurum üniversite

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