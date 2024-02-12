Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Şubat 2024 08:11
Ocak illerarası çkys ye düşen var mı

Çkys ye düşmek bu kadar uzun mu sürüyor ??


ws1213
Aday Memur
12 Şubat 2024 10:18

Ne yapıyorlar bir bilsek...

Evi boşalttık bekliyoruz


kitlendik
Şef
12 Şubat 2024 11:16

Eşimşn işi sebebiyle tayin istedim ev toplandı çkys yok bir de hastane bir ay beni göndermeyecekmiş. Çıldırırsın

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