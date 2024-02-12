Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Şubat 2024 10:36
tarım bakanlığı üretici teşvik primi-döner sermaye payı

tarım müdürlüklerinde ütp alanlar döner sermaye payını da alabilir mi.

bu sene her il aynı tutarda mı alacak döner sermayeyi

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