Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2024 11:00
Eş Durumu Tayini ACİL YARDIMA İHTİYACIM VAR

1 yıldır Kadrolu idare memuru olarak çalışmaktayım. Eşim üniversite hastanesinde hemşire tayin durumu yok. CTE eş durumu tayini eylül ayında. Geçici görevlendirme ile eşimin yanına gitme durumum ya da izlemem gereken başka bir yol var mı bilgisi olan acil cevap verebilir mi

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