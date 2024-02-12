Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2024 11:36
GÖREV TANIMI HAKKINDA YARDIM LÜTFEN

görev tanımımda olmayan bir görevi yaptım ve geç yapılan işten beni sorumlu tuttular disiplin süreci başlatıldı ve disiplin cezası verildi , idare mahkemesi davamı reddetti. şimdi istinaf yoluna gideceğim hangi gerekçeleri gösterebilirim madde olarak 657 de olur . yardımcı olursanız sevinirim. iyi günler


Reamonn42
Aday Memur
12 Şubat 2024 11:53

biraz daha net yazabilirseniz yardımcı olabiliriz unvaniniz ne ? görev tanımınızda olmayan hangi işi yaptınız ? Disiplin cezası hangi gerekçeye dayandırıldı ?

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