Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


12 Şubat 2024 11:49
Üniversite memurluğu kadrolu mudur

Sözleşmeli olarak çalışıyorum merkezi atamadan kendi bölümümden isletmen olarak atandım. kadrolu oluyor değil mi ? Geçişte sıkıntı olmaz

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