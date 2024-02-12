Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2024 12:27
Milli savunma bakanlığında çalışan varmı?

Herkese selamlar milli savunma bakanlığında bahçıvan memur olarak çalışan varmı bi kaç sorum olacaktı da?

Çok Yazılan Konular

İstifa maaş iadesiSözleşmeli Destek Personeli'nin Maaşı Düşürüldü!!!!!Destek personeli atanıp teknisyen olarak çalışmakdogum parasiDsi 2024 Giyim YardımıBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlarkoruma ve güvenlik resmi tatil

Sözlük

turbotruckofficial 2 bizim mahalle neden çok iyi 9 Bi mola 1 Komple Yeni Yatırım 1 Sekans 1 Özlem gürses-murat muratoğlu 1 Scooby-Doo'daki adaletsiz görev dağılımı 1 Şaka maka çiğ köfte modasının geçmesi 1 kaybol 1 permineralizasyon 2

Son Haberler

İstiklal saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemiTİKA Gazze'nin kuzeyi ile merkezine yardım ulaştırmayı sürdürüyorBatman'da bir öğretmen okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklandıTürkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrencilerden oluşuyorErdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı