Geçici görev veya il içi tayin

Bir buçuk ay önce sözleşmeli personel olarak işe başladım fakat bir türlü iş yerine arkadaşlara ve şehire adapte olamıyorum depresyona girdim bunalımdayım ve psikolojik sorunlarım başlayacak diye korkuyorum geçici görevle veya tayinle (il içi veya il dışı farketmez) gidebilirmiyim

Bir buçuk ay önce sözleşmeli personel olarak işe başladım fakat bir türlü iş yerine arkadaşlara ve şehire adapte olamıyorum depresyona girdim bunalımdayım ve psikolojik sorunlarım başlayacak diye korkuyorum geçici görevle veya tayinle (il içi veya il dışı farketmez) gidebilirmiyim