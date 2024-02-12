Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2024 12:33
Geçici görev veya il içi tayin
Bir buçuk ay önce sözleşmeli personel olarak işe başladım fakat bir türlü iş yerine arkadaşlara ve şehire adapte olamıyorum depresyona girdim bunalımdayım ve psikolojik sorunlarım başlayacak diye korkuyorum geçici görevle veya tayinle (il içi veya il dışı farketmez) gidebilirmiyim

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