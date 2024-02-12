Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Şubat 2024 13:03
bakanlık müfettişleri
ilde bir şikayetten dolayı bakanlık müfettişleri gelmişti. ifadeleri almaları 4 ayı geçti ama hala sonuç ile ilgili rapor gelmedi. gelmeme sebebi nedir? bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşların yardımını bekliyorum. Teşekkür ederim.

Ybyy
Aday Memur
12 Şubat 2024 15:36
gecikmesini etkileyen sebep veya sebepler olabilir mi?
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