ilde bir şikayetten dolayı bakanlık müfettişleri gelmişti. ifadeleri almaları 4 ayı geçti ama hala sonuç ile ilgili rapor gelmedi. gelmeme sebebi nedir? bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşların yardımını bekliyorum. Teşekkür ederim.

ilde bir şikayetten dolayı bakanlık müfettişleri gelmişti. ifadeleri almaları 4 ayı geçti ama hala sonuç ile ilgili rapor gelmedi. gelmeme sebebi nedir? bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşların yardımını bekliyorum. Teşekkür ederim.