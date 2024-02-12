KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2024 13:09
TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ
Ticaret İl Müdürlüklerini kazanan arkadaşlar göreve başlayacakları güne kadar bilgi paslaşmaları amacıyla kurulan gruba davetlidirler. Özelden yazıp linke tıklayıp gruba üye olabilirsiniz.

Svdaaaa
Memur
12 Şubat 2024 14:43

Acba nezamn işe başlarlar bir bilgimiz varmı bn gsb yedekten bkliyorum belki sıra gelir

Toplam 1 mesaj

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