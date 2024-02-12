Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


12 Şubat 2024 13:25
Vakıf üniversitesi Doğum sonrası ücretsiz izin

Merhaba vakıf üniversitesi öğretim üyeleri için doğumdan sonra ücretsiz izin hakkı ne kadar acaba

Devlet ile aynı mı yoksa farklılık var mı

Çok teşekkür ederim

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