KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2024 13:33
Gsb Mülakatına Katılanlar

Bugün ilk mülakat günü idi.Girmiş olan var mı genel olarak atmosfer nasıldı? Mülakata katılım oranı vs

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