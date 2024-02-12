Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


12 Şubat 2024 13:39
YÖK MERKEZİ GY VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
devlet üniversitesinde, yardımcı hizmetler sınıfında 1 yıl 10 ay kadar bir zamandır kadrolu olarak çalışıyorum / hitap hizmet dökümünde 3 yıl 2 ay toplam hizmetim(hizmet birleştirme yapıldı) var açılacak olan görevde yükselme sınavına mevcut çalıştığım kurumda alt ünvanda mı 3 yıl çalışmam gerekli, yoksa hitap da yazan toplam 3 yıl 2 ay hizmet yeterlimidir memurluk kadrosu için

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