KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2024 13:39
90+ almak imkansız mı
Herkese merhaba, sorum başlıkta yazıldığı gibi. Şimdiye kadar yarım yamalak çalıştım şurda sınava 5 ay kaldı. Kamuda istediğim meslek için minimum 91 puan gerekiyor ama bu saatten sonra böyle yüksek bir puan alınabilir mi diye düşünüp kaygılanmaktan sınava çalışamıyorum. Şu an fiili olarak herhangi bir işte çalışmıyorum, temelim de yok değil. Tek yapmam gereken her gün kütüphanede sağlam çalışmak ama fazla düşünmekten sürekli kendimi sabote ediyorum. Kütüphanede milleti hep konu tekrar ederken/soru çözerken görüyorum bu da beni umutsuzluğa sürüklüyor. Hayal mi kuruyorum sizce yoksa umudumu kaybetmeden devam mı etmeli?

SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
12 Şubat 2024 14:00

91 zor bir puan değil 4 ay çalışıp alabilirsiniz


han24
Aday Memur
12 Şubat 2024 14:01

iki sınav öncesi 64 almıştım...sonra ki sınava hem iş te çalışıp hemde geceleri hergün 2-2.5 saat çalışmayla 82 aldım...şu an önümüz deki sınava da çalışıyorum ve özel sektörde de mecburen çalışmaya devam ediyorum..bu sefer akşamları uykumdan feragat ederek 2 saat değil de 4.5-5 saate çıkardım çalışmaları...hedefim de 85 üstü ... ben yaptıysam sizde yaparsınız...fazla düşünmeye gerek yok önündeki beş ayı sakın harcama bir an önce verimli şekilde çalışmaya başla sonucu e olursa olsun en azından vicdanın rahat olur....


rsn.sm
12 Şubat 2024 14:05
hocam nasıl bir programınız var, nasıl bir yol izliyorsunuz peki? ben çalıştığım zaman çok dağınık çalışıyorum disiplinli ilerlemediğim için her şey çorba oluyor bu sefer
han24, 2 saat önce

iki sınav öncesi 64 almıştım...sonra ki sınava hem iş te çalışıp hemde geceleri hergün 2-2.5 saat çalışmayla 82 aldım...şu an önümüz deki sınava da çalışıyorum ve özel sektörde de mecburen çalışmaya devam ediyorum..bu sefer akşamları uykumdan feragat ederek 2 saat değil de 4.5-5 saate çıkardım çalışmaları...hedefim de 85 üstü ... ben yaptıysam sizde yaparsınız...fazla düşünmeye gerek yok önündeki beş ayı sakın harcama bir an önce verimli şekilde çalışmaya başla sonucu e olursa olsun en azından vicdanın rahat olur....


rsn.sm
12 Şubat 2024 14:07
2022 sınavında da hiç çalışmadan p3'ten 66 almıştım ben de
han24, 2 saat önce

iki sınav öncesi 64 almıştım...sonra ki sınava hem iş te çalışıp hemde geceleri hergün 2-2.5 saat çalışmayla 82 aldım...şu an önümüz deki sınava da çalışıyorum ve özel sektörde de mecburen çalışmaya devam ediyorum..bu sefer akşamları uykumdan feragat ederek 2 saat değil de 4.5-5 saate çıkardım çalışmaları...hedefim de 85 üstü ... ben yaptıysam sizde yaparsınız...fazla düşünmeye gerek yok önündeki beş ayı sakın harcama bir an önce verimli şekilde çalışmaya başla sonucu e olursa olsun en azından vicdanın rahat olur....


furkan yedek
Memur
12 Şubat 2024 14:08
YDS'ye girdiğim yıl ortaöğretimde alabilmiştim sadece lisanslar hep 90'dan asagi geldi

han24
Aday Memur
12 Şubat 2024 14:22

hocam kendinizi önce şartlayın ve başka bir çareniz olmadığını anlayıp bu durumu önce kafanızda bitirin..en başta kendinizi derse verebilmek için en önemlisi bu...ben bu 5 ayımı bu senemi de bu şekilde boşboş yada verimsiz çalışarak harcayıp zaman geçirirsem yine heba olucak ... ikincisi konu bitirin ardından konuyla alakalı en az iki test çözün , konuları anlayarak bir yana yaşayarak okuyun yani en baş merkeze kendinizi koyun o şekilde ilerleyin daha kalıcı oluyor en azından bende öyle oluyor ...(bilhassa tarih coğrafya dersleri için..) severek ve keyifle yapın ben mesela tarihte ne olmuş ne bitmiş hepsini merak ederek bakıyorum roman okur gibi ..coğrafyada madenler tahıllar nerde ne yetişiyor yada karadenizin kuzeyinde güneşlenme durumu neden bu şekilde yada ne bilim kıyılarda yağış neden fazla...yani anlatmak istediğim olay merak ederk bakarsan ve gerçekten öğrenmek istersen daha verimli ve akılda kalıcı oluyor.ayrıca matematik zaten sürekli olarak soru çözümü ve çözümlü sorulardan gitmek gerek ben o şekil yapıyorum ..türkçeye biraz kendini vermek son sınavlarda türkçeden iyice karmaşık sorular sorup saçmaladıkları için mümkün olduğu kadar dikkatli ve ayrıntılara dikkat edip çok soru çözmek gerek . ve sürekli olarak geriye dönük tekrarlar...benim belli bir programım yok ama hergün çalışıyorum asla bir gün bile çok ekstrem birşey olmadıkça hastalık acil durum vs hergün 4.5 5 saat iki ders iki ders çalışıyorum..bugün tarih coğrafya .. yarın türkçe vatadaşlık örnek...matematiğe tek gün ayırıyorum çünkü ona süre yetmiyor . bu şekil....

rsn.sm, 2 saat önce
hocam nasıl bir programınız var, nasıl bir yol izliyorsunuz peki? ben çalıştığım zaman çok dağınık çalışıyorum disiplinli ilerlemediğim için her şey çorba oluyor bu sefer
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