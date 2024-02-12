90+ almak imkansız mı

Herkese merhaba, sorum başlıkta yazıldığı gibi. Şimdiye kadar yarım yamalak çalıştım şurda sınava 5 ay kaldı. Kamuda istediğim meslek için minimum 91 puan gerekiyor ama bu saatten sonra böyle yüksek bir puan alınabilir mi diye düşünüp kaygılanmaktan sınava çalışamıyorum. Şu an fiili olarak herhangi bir işte çalışmıyorum, temelim de yok değil. Tek yapmam gereken her gün kütüphanede sağlam çalışmak ama fazla düşünmekten sürekli kendimi sabote ediyorum. Kütüphanede milleti hep konu tekrar ederken/soru çözerken görüyorum bu da beni umutsuzluğa sürüklüyor. Hayal mi kuruyorum sizce yoksa umudumu kaybetmeden devam mı etmeli?

Herkese merhaba, sorum başlıkta yazıldığı gibi. Şimdiye kadar yarım yamalak çalıştım şurda sınava 5 ay kaldı. Kamuda istediğim meslek için minimum 91 puan gerekiyor ama bu saatten sonra böyle yüksek bir puan alınabilir mi diye düşünüp kaygılanmaktan sınava çalışamıyorum. Şu an fiili olarak herhangi bir işte çalışmıyorum, temelim de yok değil. Tek yapmam gereken her gün kütüphanede sağlam çalışmak ama fazla düşünmekten sürekli kendimi sabote ediyorum. Kütüphanede milleti hep konu tekrar ederken/soru çözerken görüyorum bu da beni umutsuzluğa sürüklüyor. Hayal mi kuruyorum sizce yoksa umudumu kaybetmeden devam mı etmeli?